Происшествия
Газета.RuПолиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.Интерфакс11:13
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