Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. По информации полиции, злоумышленник также обладал информацией о пользователях других финансово-кредитных организаций.
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с чего всё началось
Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила
 представитель МВД Ирина Волк.
Ведомости09:08

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Продавца данных Сбербанка нашли за день

Коммерсантъ14:21

Сбербанк расторгнет контракт с Национальной службой взыскания после скандала с коллектором

Интерфакс09:55

Коллектор из Волгограда задержан за продажу персональных данных клиентов Сбербанка

V1.ru09:41

Коллекторская компания НСВ расследует утечку данных клиентов банков

РБК11:21

Коллектор НСВ проведет расследование утечки данных клиентов банков

РИА Новости10:08

Сбербанк расторгнет договор с коллекторской компанией после хищения данных ее сотрудником

ТАСС10:04

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

RT на русском14:10
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Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей

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Армия и оружие

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Футбол

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В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Общество

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
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Происшествия

В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

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Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
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Политика

Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.
РБК 14:02
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
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ТАСС 09:39
Армия и оружие

SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада

Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Общество

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В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

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Российские военные полицейские впервые провели патрулирование на севере Сирии в соответствии с подписанным между РФ и Турцией меморандумом о взаимодействии.
ТАСС вчера в 12:59
Хоккей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

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Происшествия

На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос

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Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
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Политика

Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети

Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Фигурное катание

Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты

Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 14:09
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Политика

Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Гаджеты

Определены цена и дата анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Течение времени безжалостно приближает нас к этому рубежу, но ресурсу VideoCardz удалось определить точную дату и рекомендованную розничную стоимость долгожданной новинки NVIDIA, опираясь на информацию, полученную из осведомлённых о планах компании источников.
3DNews 22 октября в 07:46
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
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Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию

Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.
ТАСС 14:40
Армия и оружие

Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году

Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру 13:02
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