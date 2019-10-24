с чего всё началось

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.

Общество Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали «Русский марш» Мэрия Москвы впервые за 11 лет отказала организаторам «Русского марша» в проведении акции 4 ноября в Люблино.

Футбол Динамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм) Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.

Футбол Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Общество Поклонская оказалась коренной украинкой и поклонницей Хэллоуина Ранее депутат Госдумы Милонов действительно попенял Поклонской за потакание тлетворному западному Хэллоуину, отметив, что готов лично прочитать лекцию своим коллегам по Госдуме о вреде чуждого православным россиянам языческого кельтского мракобесия под модным брэндом Хэллоуин.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Экономика Агентство Малафеева привлечет для стран Африки $2,5 млрд Международное агентство суверенного развития (IASD) привлечет 2,5 млрд долларов, которые пойдут на развитие проектов в Африке.

Армия и оружие В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

Футбол «Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Слованом» В следующих матчах турнира 7 ноября «Брага» примет «Бешикташ», а «Вулверхэмптон» ждет в гости «Слован».

Музыка Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Футбол «Манчестер Юнайтед» победил «Партизан» в матче Лиги Европы Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" одержали победу над сербским "Партизаном" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Армия и оружие Страны НАТО не пришли к согласию по ситуации на северо-востоке Сирии Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса сохранили разные подходы к ситуации на севере Сирии и к инициативе Германии по ее урегулированию.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Авто Nissan представил новый электрокроссовер Nissan Ariya Новинка, имеющая схожие с моделью Nissan X-Trail габариты, получила название Ariya. Электрокар создан на новой платформе CMF-EV.

Экономика Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".