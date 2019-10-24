Происшествия
РБКМВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
Читать в источнике
Оценить138
с чего всё началось
Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.Ведомости09:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:27, Вашингтон
Общество
Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали «Русский марш»
Мэрия Москвы впервые за 11 лет отказала организаторам «Русского марша» в проведении акции 4 ноября в Люблино.
Ведомости 13:40
Футбол
Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке
RT на русском 15:57
Футбол
Динамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм)
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Футбол
Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
Спорт-Экспресс 16:19
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Общество
Поклонская оказалась коренной украинкой и поклонницей Хэллоуина
Ранее депутат Госдумы Милонов действительно попенял Поклонской за потакание тлетворному западному Хэллоуину, отметив, что готов лично прочитать лекцию своим коллегам по Госдуме о вреде чуждого православным россиянам языческого кельтского мракобесия под модным брэндом Хэллоуин.
Журналистская правда 11:38
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика
Агентство Малафеева привлечет для стран Африки $2,5 млрд
Международное агентство суверенного развития (IASD) привлечет 2,5 млрд долларов, которые пойдут на развитие проектов в Африке.
BFM.ru 15:46
Армия и оружие
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
Футбол
«Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Слованом»
В следующих матчах турнира 7 ноября «Брага» примет «Бешикташ», а «Вулверхэмптон» ждет в гости «Слован».
ProstoProSport 15:13
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Партизан» в матче Лиги Европы
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" одержали победу над сербским "Партизаном" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 15:01
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Армия и оружие
Страны НАТО не пришли к согласию по ситуации на северо-востоке Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса сохранили разные подходы к ситуации на севере Сирии и к инициативе Германии по ее урегулированию.
Взгляд.ру 13:59
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Авто
Nissan представил новый электрокроссовер Nissan Ariya
Новинка, имеющая схожие с моделью Nissan X-Trail габариты, получила название Ariya. Электрокар создан на новой платформе CMF-EV.
Новые автомобили вчера в 06:42
Экономика
Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 октября в 13:38
Армия и оружие
В США назвали С-400 «смертоносным оружием»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 14:01
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости 14:28
Экономика
Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя
Место России в мировом рейтинге Doing Business должно быть выше, чем нынешнее 28-е, мешает этому несовершенство методологии подсчета.
Lenta.ru 13:00