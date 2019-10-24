с чего всё началось

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. По информации полиции, злоумышленник также обладал информацией о пользователях других финансово-кредитных организаций.

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Единоборства Группа дагестанцев собралась у отеля, где остановился Макгрегор Источник «Чемпионата» сообщил, что у гостиницы, в которой остановился Конор Макгрегор в Москве, собралась группа дагестанцев.

Экономика Россиян предупредили о скатывании в застой и экономической войне Эксперт отметил, что Россия вряд ли выйдет на рост ВВП в 3%.

Армия и оружие Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Экономика Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Песков заявил о соответствии меморандума по Сирии интересам Европы Договоренности России и Турции по ситуации в Сирии соответствуют интересам европейских стран.

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Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».

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Армия и оружие НАТО не обсуждает проведение миротворческой операции в Сирии Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии.