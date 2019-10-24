Происшествия
RT на русскомЗадержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. По информации полиции, злоумышленник также обладал информацией о пользователях других финансово-кредитных организаций.
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с чего всё началось
Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.Ведомости09:08
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