Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. По информации полиции, злоумышленник также обладал информацией о пользователях других финансово-кредитных организаций.
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с чего всё началось
Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила
 представитель МВД Ирина Волк.
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Продавца данных Сбербанка нашли за день

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