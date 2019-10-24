Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Волгограде задержан подозреваемый в краже данных клиентов банков

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Сбербанк расторгнет договор с коллекторской компанией после хищения данных ее сотрудником

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