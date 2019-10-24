Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Ведомости09:44

Сбербанк расторгнет договор с коллекторской компанией после хищения данных ее сотрудником

ТАСС09:49

Коллектор НСВ проведет расследование утечки данных клиентов банков

РИА Новости10:08

За кражу данных клиентов Сбербанка задержан сотрудник коллекторского агентства

Коммерсантъ09:06

Сбербанк расторгнет контракт с Национальной службой взыскания после скандала с коллектором

Интерфакс09:55

Коллектор из Волгограда задержан за продажу персональных данных клиентов Сбербанка

V1.ru09:41

Сбербанк расторгнет договор с коллекторской службой после хищения данных

РБК09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество

У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей

Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.
URA.Ru 10:07
Кино

Сериал «Триада» получит продолжение

RuNews24.ru вчера в 07:46
Общество

Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Армия и оружие

НАТО не получала предложений об операции в Сирии, заявил Столтенберг

НАТО не получала предложений о проведении миссии альянса на севере Сирии, речь идет скорее об инициативе под эгидой ООН, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:31
Происшествия

В Архангельске убили мать шестерых детей

Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Происшествия

В Ярославле отравились участники очередного форума

Год назад в Ярославле на всероссийском форуме Проектория пострадали участники - несколько человек пришлось госпитализировать с пищевым отравлением.
Московский Комсомолец Ярославль 06:59
Экономика

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК 22 октября в 17:00
Политика

Сахаровскую премию Европарламента получил борец за права уйгуров

Уйгурский экономист Ильхам Тохти получил Сахаровскую премию Европарламента «За свободу мысли» 2019.
Московский Комсомолец 10:07
Общество

Обнародованы акты о финских концлагерях в Карелии

Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Газета.Ru 07:47
Происшествия

Полиция Великобритании нашла грузовик с 39 телами

iReactor вчера в 06:04
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Шоу-бизнес

Наталья Краско после развода чувствует себя использованной

Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Происшествия

Спасавшаяся от отчима-насильника девочка упала с балкона в Ижевске

Упав с балкона, расположенного на третьем этаже жилого здания, малышка серьезно травмировалась.
Регион online 06:47
Политика

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Экономика

В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей.
Татар-информ вчера в 15:20
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Общество

«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке

Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Общество

В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов

В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском вчера в 16:46
Армия и оружие

«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А

В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Медиа 73 вчера в 09:36
Общество

Поклонская заступилась за Хэллоуин

URA.Ru 05:09
Гаджеты

В России презентован аппарат Honor 9X

Суббренд Honor провел презентацию нового смартфона 9X в Росси. Российская версия аппарата базируется на платформе Kirin 710F.
RuNews24.ru 10:01
Футбол

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:04
Политика

В США задержали Ахмеда Билалова

В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Культура

Пресс-секретарь Навального решила судиться с Маргаритой Симоньян

Росбалт 07:12
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Bethub.org 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное