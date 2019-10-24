Происшествия
RT на русскомЗадержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
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Общество
У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей
Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.
URA.Ru 10:07
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
RuNews24.ru вчера в 07:46
Общество
Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Армия и оружие
НАТО не получала предложений об операции в Сирии, заявил Столтенберг
НАТО не получала предложений о проведении миссии альянса на севере Сирии, речь идет скорее об инициативе под эгидой ООН, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:31
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Происшествия
В Ярославле отравились участники очередного форума
Год назад в Ярославле на всероссийском форуме Проектория пострадали участники - несколько человек пришлось госпитализировать с пищевым отравлением.
Московский Комсомолец Ярославль 06:59
Экономика
Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян
Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК 22 октября в 17:00
Политика
Сахаровскую премию Европарламента получил борец за права уйгуров
Уйгурский экономист Ильхам Тохти получил Сахаровскую премию Европарламента «За свободу мысли» 2019.
Московский Комсомолец 10:07
Общество
Обнародованы акты о финских концлагерях в Карелии
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Газета.Ru 07:47
Происшествия
Полиция Великобритании нашла грузовик с 39 телами
iReactor вчера в 06:04
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Происшествия
Спасавшаяся от отчима-насильника девочка упала с балкона в Ижевске
Упав с балкона, расположенного на третьем этаже жилого здания, малышка серьезно травмировалась.
Регион online 06:47
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Экономика
В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей.
Татар-информ вчера в 15:20
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Общество
«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке
Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Общество
В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов
В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском вчера в 16:46
Армия и оружие
«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А
В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Медиа 73 вчера в 09:36
Общество
Поклонская заступилась за Хэллоуин
URA.Ru 05:09
Гаджеты
В России презентован аппарат Honor 9X
Суббренд Honor провел презентацию нового смартфона 9X в Росси. Российская версия аппарата базируется на платформе Kirin 710F.
RuNews24.ru 10:01
Футбол
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Metaratings вчера в 16:04
Политика
В США задержали Ахмеда Билалова
В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39