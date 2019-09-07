Происшествия

ИзвестияИзвестияПодозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
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Названо имя подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову

РЕН ТВ09:42

СК в ближайшее время допросит подозреваемого в нападении на Памфилову

ТАСС09:32

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

РИА Новости08:54

Волк: подозреваемый в нападении на Памфилову задержан

Вести.Ru09:07

МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову

Ведомости08:54

В СК допрашивают подозреваемого в нападении на Памфилову

RT на русском09:43

Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу ЦИКа Эллу Памфилову

Говорит Москва09:00
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Экономика

Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика

Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена

Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Единоборства

За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
Российская газета 08:16
Политика

В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Космос

Ученые: Солнце заморозит жизнь на Земле

Солнце заморозит жизнь на Земле через 5 миллиардов лет. Так считает международная команда ученых.
OAnews 08:56
Происшествия

У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера

Российская газета вчера в 22:59
Политика

МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной

Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
Вечерняя Москва 08:47
Энергетика

Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии

Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва вчера в 15:46
Политика

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Происшествия

В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Футбол

Владимир Путин открыл Дворец водных видов спорта в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин открыл Дворец водных видов спорта в «Лужниках».
Вечерняя Москва 08:43
Общество

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

РИА Новости 08:31
Экономика

Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет

Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия

В Новой Москве горит мусорный полигон

В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Футбол

Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро

"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Технологии

X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»

Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости 08:26
Политика

Бывший премьер Молдавии стал новым главой Демпартии

Бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип стал новым главой Демократической партии государства.
Коммерсантъ 09:21
Футбол

Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе

Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Футбол

ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
RT на русском 09:38
Происшествия

Трое вандалов сломали липы, посаженные на проспекте Ленина

Телеканал Санкт-Петербург 05:41
Политика

Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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