Происшествия
ИзвестияПодозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
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Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена
Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Единоборства
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
Российская газета 08:16
Политика
В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Космос
Ученые: Солнце заморозит жизнь на Земле
Солнце заморозит жизнь на Земле через 5 миллиардов лет. Так считает международная команда ученых.
OAnews 08:56
Происшествия
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Российская газета вчера в 22:59
Политика
МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной
Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
Вечерняя Москва 08:47
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Происшествия
В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы
Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Футбол
Владимир Путин открыл Дворец водных видов спорта в «Лужниках»
Президент России Владимир Путин открыл Дворец водных видов спорта в «Лужниках».
Вечерняя Москва 08:43
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Экономика
Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет
Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Бывший премьер Молдавии стал новым главой Демпартии
Бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип стал новым главой Демократической партии государства.
Коммерсантъ 09:21
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Футбол
ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
RT на русском 09:38
Происшествия
Трое вандалов сломали липы, посаженные на проспекте Ленина
Телеканал Санкт-Петербург 05:41
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12