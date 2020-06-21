Происшествия
Lenta.ruЗадержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на граждан в английском Рединге. Об этом сказано в Twitter-аккаунте полицейского управления по региону долины реки Темзы. Личность задержанного, мотивы нападения и другие детали пока неизвестны.
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В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли
Комсомольская правда17:23
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Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Происшествия
В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке
По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
Энергетика
Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:05
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Политика
Правозащитники сообщили число задержанных в Белоруссии после пикетов
После итоговых предвыборных пикетов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии около 80 человек задержали правоохранители 19 июня, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».
ИА Красная Весна 02:55
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Янковского репетировала эротическую сцену с бананом
Bimru.ru вчера в 05:12
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Футбол
Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
Lenta.ru 15:03
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
Evo-rus.com 03:37
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций, это не игра-сервис
Игромания.ру 11:51
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собирается стать опекуном матери
Ефремова не скрывает — она свела общение с матерью к минимуму.
StarHit.ru 18 июня в 23:30
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Общество
Клопп: «Приезжая на заправку в Англии, чувствую себя инопланетянином. Я единственный, кто носит маску и перчатки»
Если бы инопланетяне смотрели на нас обоих (Клоппа и Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании) со стороны, они бы подумали, что мы с двух разных планет.
Sport24.ru 18:09
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
Политика
Минюст США заявил об уходе прокурора, который вел дело адвоката Трампа
Заявление об уходе с поста федерального прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который готовил обвинение против адвоката президента США Руди Джулиани, опубликовал минюст США 19 июня, сообщает The New York Times.
ИА Красная Весна 02:21
Транспорт
Все крупные подтопления на дорогах Москвы устранены
В столице устранили все крупные подтопления, которые влияют на дорожное движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 11:38
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Политика
Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах
Президент России Владимир Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах страны, используя опыт Москвы, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 11:01
Общество
Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах
В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Политика
Эрдоган заявил, что Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19
Турция "потеряла позиции" в борьбе в распространением новой коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 15:57
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
Кино
Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется у Netflix
Культуромания 08:02