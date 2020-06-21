Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на граждан в английском Рединге. Об этом сказано в Twitter-аккаунте полицейского управления по региону долины реки Темзы. Личность задержанного, мотивы нападения и другие детали пока неизвестны.

Задержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании

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