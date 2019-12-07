Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
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Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

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