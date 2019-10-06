Происшествия
ТАССЗадержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове
"Следователем следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", - сказала Врадий.
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«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили в СК.RT на русском12:24
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Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник
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Газета.Ru вчера в 04:59
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