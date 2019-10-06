с чего всё началось

"Следователем следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", - сказала Врадий.

Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

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