Происшествия

ТАССТАССЗадержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

"Следователем следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", - сказала Врадий.
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«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили
 в СК.
RT на русском12:24

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Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

ТАСС11:47

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

Подмосковье Сегодня12:00

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК12:56

Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник

Комсомольская правда12:40

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Московский Комсомолец12:04

Установлена личность подозреваемого в убийстве студентки в Домодедове

РЕН ТВ11:44
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Газета.Ru 15:57
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Сырые овощи могут навредить кишечнику

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