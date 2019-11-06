Происшествия
URA.RuЗадержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.Интерфаксвчера в 11:13
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Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии отпустили после допроса
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