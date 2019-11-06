Происшествия

URA.RuURA.RuЗадержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии

Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
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с чего всё началось

Задержан возможный соучастник убийства начальника ингушского Центра «Э»

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфаксвчера в 11:13

Подробнее о событии

Источник: причастность задержанного к убийству главы центра «Э» Ингушетии не подтвердилась

ТАССвчера в 13:01

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Интерфаксвчера в 12:30

ТАСС: задержанного по подозрению в причастности к убийству главы ингушского Центра «Э» отпустили

Дождьвчера в 13:25

Заподозренного в причастности к убийству главы центра «Э» отпустили

РБКвчера в 13:51

Первого задержанного по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» отпустили

Lenta.ruвчера в 13:01

Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии отпустили после допроса

Коммерсантъвчера в 12:55

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» уехал из Москвы на автобусе

РЕН ТВвчера в 05:42
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Политика

Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика

Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 18:43
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа

Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Росстат рассказал о зарплатах учителей в российских регионах

Российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц, при этом наибольшую зарплату получают на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а наименьшую — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей), сказано в отчёте Росстата по итогам января — сентября 2019 года, данные которого приводит РИА "Новости".
Life.ru 05 ноября в 22:05
Здоровье

Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет

Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.
Live24 вчера в 06:19
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости вчера в 07:17
Кино

На экранах «Доктор Сон» Майкла Флэнегана

На экранах «Доктор Сон» Майкла Флэнегана В прокат выходит «Доктор Сон» Майка Флэнегана — экранизация романа—продолжения «Сияния» Стивена Кинга.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Транспорт

На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль

Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
Здоровье

Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты

Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру вчера в 04:56
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Происшествия

В России задержаны 16 кредитных мошенников

Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Звезда призналась, что действительно похудела за год на 12 килограммов.
StarHit.ru 00:00
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России

Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru вчера в 06:21
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка

Sportbox.RU вчера в 22:36
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Общество

Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми

Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru вчера в 08:47
Кино

Режиссер «Джокера» раскрыл главную загадку фильма

ФАН вчера в 14:06
Происшествия

Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона

Газета.Ru вчера в 20:37
Политика

WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 23:04
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Армия и оружие

В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат

Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Политика

Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко

Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
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