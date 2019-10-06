Происшествия
РИА НовостиЗадержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
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с чего всё началось
«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили в СК.RT на русскомвчера в 12:24
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Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник
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