Происшествия
РИА НовостиЗадержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
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с чего всё началось
«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили в СК.RT на русском12:24
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Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник
Комсомольская правда12:40
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Армия и оружие
В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом
Согласовать график разведения удалось на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера".
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Опубликовано видео отдыха Путина в тайге
Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.
Известия 18:25
Авто
УАЗ показал, как завести УАЗ «Патриот» без ключа
Как видно в ролике, все основные функции новой системы «завязаны» на смартфоне: в мобильном приложении «УАЗ Connect» владелец может дистанционно запустить или заглушить двигатель, узнать объем оставшегося топлива в бензобаке, узнать состояние аккумулятора и даже отследить местоположение автомобиля на карте.
Автоновости дня 06:31
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
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Футбол
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RT на русском 17:41
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM 04 октября в 19:03
Экономика
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Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Общество
Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге
Художник Покрас-Лампас восстановил испорченный супрематический арт-объект на Площади первой пятилетки, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля Stenograffia.
Вечерние Ведомости 03:18
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика
Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вывезла все вещи из своей студии
Артистка даже перестала появляться школе-студии, которую открыла для одаренных детей.
StarHit.ru 12:00
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Наука
В Татарстане обнаружили древнейшие микробы чумы
Палеогенетики воссоздали геномы чумной палочки, которые были получены из останков XIV-XVII веков, найденных в некоторых регионах Европы.
RuNews24.ru 04 октября в 02:55
Политика
Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе
РИА Новости 09:34
Футбол
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
Sport24.ru 16:45
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Происшествия
Пять слонов погибли, пытаясь спасти слоненка в Таиланде
Портал Matichon Online сообщает о гибели в Таиланде пяти слонов, пытавшихся вытащить из водопада слоненка.
Московский Комсомолец 01:03
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик сделал первые шаги
Спасенный из завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин делает первые шаги.
ТК Звезда 08:25
Политика
Протестующие против интеграции Белоруссии с Россией обвинили Лукашенко в продаже родины
Манифестанты обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «родину продал».
Росбалт 15:51
Политика
Глава МВД Германии опасается повторения миграционного кризиса
Четыре года назад в ФРГ был пиковый момент миграционного кризиса: в страну прибыли 890 000 беженцев.
Аргументы и Факты 06:32
Политика
Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством.
РБК 16:37
Футбол
Футболисты «Сент-Этьена» обыграли «Лион»
Футболисты "Сент-Этьена" обыграли "Лион" в матче девятого тура чемпионата Франции, который стал для "зеленых" первым под руководством нового тренера Клода Пюэля.
РИА Новости 17:27
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service 09:01
Авто
Audi анонсировала роскошное четырехдверное купе на электрической тяге
На сегодняшний день компания Audi выпускает серийно электрический кроссовер e-tron.
Тарантас Ньюс 04 октября в 07:09
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 04 октября в 13:31