с чего всё началось

Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

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