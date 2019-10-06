Происшествия
Российская газетаЗадержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК. Им оказался 34-летний местный житель.
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с чего всё началось
«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили в СК.RT на русском12:24
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Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник
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