с чего всё началось

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК. Им оказался 34-летний местный житель.

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

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Происшествия В Австралии снова нашли швейные иглы в ягодах Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов, местная полиция проводила масштабное расследование таких инцидентов.

Политика В Москве умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин В Москве на 62-м году жизни умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин - ветеран российской политики, начавший карьеру в качестве депутата первого созыва Госдумы.

Авто Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.

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Фигурное катание Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.

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