Происшествия
Российская газетаЗадержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК. Им оказался 34-летний местный житель.
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с чего всё началось
«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили в СК.RT на русском12:24
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Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник
Комсомольская правда12:40
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Происшествия
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Lenta.ru 06:22
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СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости 18:39
Шоу-бизнес
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Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ в ходе обсуждения скандала с актрисой Натальей Бочкаревой, которую, по некоторой информации, задержали с наркотиками.
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В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Lenta.ru 21:51
Политика
ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
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РБК вчера в 18:17
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Как рассказали специалисты антивирусной компании, более четверти людей, за которыми следили через шпионский софт, живет в России.
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«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
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Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
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Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
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В Чите в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали
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