Происшествия

РБКРБКПодозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает.
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В Ростовской области по подозрению в причастности к убийству пяти человек задержаны двое

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Трое объявлены в розыск после перестрелки в Ростовской области. Вот их фото

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Трое мужчин объявлены в розыск после перестрелки в Ростовской области

Говорит Москвавчера в 16:12

Озвучены имена убитых во время перестрелки в Ростовской области

Rostov gazeta06:43
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Происшествия

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Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
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Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
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Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ

Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
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Футбол

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Сегодня подопечные Юрия Сёмина на выезде сыграют с главным фаворитом своей группы в Лиге чемпионов У "Ювентуса" завидная статистика в противостоянии с российскими клубами: в шести встречах пять побед и одна ничья.
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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
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Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего работника-украинца.
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Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
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Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

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Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

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