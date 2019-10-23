Происшествия
РБКПодозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает.
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Трое объявлены в розыск после перестрелки в Ростовской области. Вот их фото
Телеканал 360°вчера в 14:44
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Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
В РЖД посчитали стоимость ВСМ между Петербургом и Нижним Новгородом
По данным источника, 1,59 трлн руб. потребуется на участок Санкт-Петербург — Москва длиной 659 км, еще 530 млрд руб.— на участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км. Дополнительно потребуются 30,6 млрд руб. на проектирование участка ВСМ между двух столиц.
REGNUM 02:58
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 подешевел до уровня смартфонов на Snapdragon 730
Пока Vivo готовит экстремально доступный смартфон на платформе Snapdragon 855, Xiaomi Mi 8 — флагманская модель прошлого года, построенная на SoC Snapdragon 845 — очень сильно подешевела в Китае.
iXBT.com 21 октября в 23:53
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
В здании Совета Федерации в Москве началась эвакуация, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 05:26
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
Lenta.ru 07:56
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Сегодня подопечные Юрия Сёмина на выезде сыграют с главным фаворитом своей группы в Лиге чемпионов У "Ювентуса" завидная статистика в противостоянии с российскими клубами: в шести встречах пять побед и одна ничья.
Газета Metro вчера в 09:34
Политика
НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.
ТАСС 06:05
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Общество
Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала
КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Владелица фирмы в Польше выбросила умирать на улицу работника-украинца
Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего работника-украинца.
Народные новости вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Политика
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие
На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10
На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года.
Военное обозрение 06:17
Политика
Авиасообщение между РФ и Египтом может быть скоро восстановлено
Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в скором времени.
iReactor 03:54
Экономика
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00