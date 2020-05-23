Происшествия
РИА НовостиЗадержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, с подозреваемым уже проводятся следственные действия. В столичном главке МВД подтвердили информацию о задержании.
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Политика
Немецкий политик предложил лечить россиян с коронавирусом в Германии
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал открыть двери немецких больниц для больных COVID-19 россиян.
ФАН вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Подруга Светланы Моргуновой развеяла мифы вокруг смерти ее сына
Женщина рассказала, что сын Моргуновой был ответственным человеком и он никогда бы не стал заниматься самолечением, тем более сейчас, во время пандемии коронавируса, ведь Максим очень серьёзно относился к этой угрозе, понимал всю опасность коронавируса.
Bimru.ru вчера в 04:02
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Общество
Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе
В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса.
Газета.Ru 12:15
Шоу-бизнес
56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
Экспресс газета 01:03
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Общество
В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу
"Предварительно можно сказать, что из более 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела - иммуноглобулин G. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу", - сказал Хрипун.
ТАСС 03:30
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Футбол
Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU вчера в 04:53
Происшествия
МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки
«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.
РБК 12:59
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Происшествия
Подросток застрелил экс-военного из оружия оппонента под Киевом
Несовершеннолетний украинец застрелил из автомата 45-летнего бывшего военного. Инцидент произошел 22 мая в Вышгороде.
iReactor 12:44
Экономика
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Футбол
«Боруссия» объявила об уходе Гетце
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце по окончании сезона покинет клуб.
Бомбардир.ру 09:57
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
RT на русском 12:21