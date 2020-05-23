Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, с подозреваемым уже проводятся следственные действия. В столичном главке МВД подтвердили информацию о задержании.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

РБК08:22

Штурм банка, где мужчина захватил заложников, попал на видео

РИА Новости08:50

При штурме отделения «Альфа-банка» в центре Москвы никто не пострадал

Российская газета08:55

Опубликовано видео из захваченного в центре Москвы банка

Москва 2408:55

Задержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре Москвы

Интерфакс08:16

В Москве восстановили движение по улице, где мужчина взял заложника в банке

ТАСС09:55

Спасал животных на Севере, напился и напал на людей. Что известно о захвате заложников в Альфа-банке

Телеканал 360°13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
1K
Политика

Немецкий политик предложил лечить россиян с коронавирусом в Германии

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал открыть двери немецких больниц для больных COVID-19 россиян.
ФАН вчера в 22:32
130
Шоу-бизнес

Подруга Светланы Моргуновой развеяла мифы вокруг смерти ее сына

Женщина рассказала, что сын Моргуновой был ответственным человеком и он никогда бы не стал заниматься самолечением, тем более сейчас, во время пандемии коронавируса, ведь Максим очень серьёзно относился к этой угрозе, понимал всю опасность коронавируса.
Bimru.ru вчера в 04:02
Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

Live24 вчера в 02:59
3K
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
588
Общество

Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе

В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
140
Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera вчера в 04:07
27
Общество

В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса.
Газета.Ru 12:15
19
Шоу-бизнес

56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода

Экспресс газета 01:03
8
Происшествия

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Общество

В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу

"Предварительно можно сказать, что из более 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела - иммуноглобулин G. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу", - сказал Хрипун.
ТАСС 03:30
869
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
2,3K
Футбол

Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым

Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU вчера в 04:53
3
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru 09:04
33
Происшествия

МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки

«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.
РБК 12:59
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
37
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
16
Происшествия

Подросток застрелил экс-военного из оружия оппонента под Киевом

Несовершеннолетний украинец застрелил из автомата 45-летнего бывшего военного. Инцидент произошел 22 мая в Вышгороде.
iReactor 12:44
Экономика

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
67
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
1,8K
Политика

Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
470
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
13
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
912
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
439
Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
1,8K
Футбол

«Боруссия» объявила об уходе Гетце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце по окончании сезона покинет клуб.
Бомбардир.ру 09:57
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
56
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
26
Политика

Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
RT на русском 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
Захват заложников в банке в МосквеБольше новостей по теме
Главное