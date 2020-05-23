Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, с подозреваемым уже проводятся следственные действия. В столичном главке МВД подтвердили информацию о задержании.

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