Происшествия
КоммерсантъЗадержан подозреваемый в захвате заложников в Москве
Оперативники штурмом взяли отделение Альфа-банка на Земляном Валу в центре Москвы и задержали мужчину, который захватил заложников, сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.
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с чего всё началось
Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник. По его информации, на месте полиция, готовятся переговоры.Интерфакс07:11
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Происшествия
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Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
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