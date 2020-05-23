Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗадержан подозреваемый в захвате заложников в Москве

Оперативники штурмом взяли отделение Альфа-банка на Земляном Валу в центре Москвы и задержали мужчину, который захватил заложников, сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.
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с чего всё началось

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка в Москве

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник. По его информации, на месте полиция, готовятся переговоры.
Интерфакс07:11

Подробнее о событии

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

РБК08:22

Очевидец рассказал об обстановке возле захваченного банка в Москве

Москва 2408:46

Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве задержан

Агентство Москва08:28

Штурм банка, где мужчина захватил заложников, попал на видео

РИА Новости08:50

Спасал животных на Севере, напился и напал на людей. Что известно о захвате заложников в Альфа-Банке

Телеканал 360°13:41

Полиция подтвердила, что в отделении Альфа-Банка произошел захват заложников

Интерфакс08:13

В Москве восстановили движение по улице, где мужчина взял заложника в банке

ТАСС09:55
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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
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Наука

Составлена первая официальная карта «зеленого снега» в Антарктиде

Как объяснили ученые, необычный ярко-зеленый оттенок снегу в Антарктиде придают микроскопические водоросли, цветущие на его поверхности вдоль побережья Антарктического полуострова.
iReactor 21 мая в 04:10
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
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Здоровье

Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости вчера в 05:14
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Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
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Футбол

Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» при Николиче

Кикнадзе объяснил решение "Локомотива" расстаться с Семиным Кикнадзе: при Николиче будет более осмысленный футбол, чем при Сёмине Кикнадзе предлагал Семину стать почетным тренером "Локомотива"
Metaratings вчера в 05:03
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Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor вчера в 10:08
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Музыка

Леди Гага и Ариана Гранде записали трек «Rain On Me»

Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me". Это вторая работа Гаги с предстоящего релиза "Chromatica" (выйдет 29 мая).
Газета.Ru вчера в 08:31
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Футбол

«Наполи» планирует заработать 200 миллионов евро на трансферном рынке

В общей сложности «Наполи» планирует заработать около 200 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 15:25
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
2K
Политика

Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»

Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
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Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
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Экономика

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM вчера в 13:30
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Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
2,3K
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
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Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
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Космос

У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников

N+1 21 мая в 07:14
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Здоровье

В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса в России окажется слабее первой.
Мойка78 вчера в 23:36
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Футбол

Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня

Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня.
Bobsoccer 08:39
Экономика

Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Гетце покинет клуб летом

Sport24.ru 09:16
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
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Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»

«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Здоровье

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
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Футбол

«Интер» предложил Кавани контракт на три года

Евро-футбол.ру 15:57
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Захват заложников в банке в МосквеБольше новостей по теме
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