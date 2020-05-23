Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник. По его информации, на месте полиция, готовятся переговоры.

с чего всё началось

Оперативники штурмом взяли отделение Альфа-банка на Земляном Валу в центре Москвы и задержали мужчину, который захватил заложников, сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.

Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве

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