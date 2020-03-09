Жителя города Котовск в Тамбовской области задержали по подозрению в убийстве 13-летней девочки, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

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