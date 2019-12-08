Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан 43-летний Виктор Пильганов - предполагаемый виновник ДТП, в ходе которого пострадали девять школьников и две сопровождавшие их женщины, одна из которых скончалась в больнице.
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с чего всё началось
Подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали еще 10 человек, задержали, сообщается на сайте
 регионального управления СКР.
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