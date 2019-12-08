Происшествия
Газета.RuЗадержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде задержан 43-летний Виктор Пильганов - предполагаемый виновник ДТП, в ходе которого пострадали девять школьников и две сопровождавшие их женщины, одна из которых скончалась в больнице.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали еще 10 человек, задержали, сообщается на сайте регионального управления СКР.Коммерсантъ00:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун»
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Транспорт
На станциях МЦД начали закрывать турникеты
На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
Шоу-бизнес
Стефания Маликова впервые вывела в свет младшего брата
Маликова вспомнила, что ещё два года назад мечтала о младшем брате, а теперь идёт на новогоднюю ёлку вместе с Марком.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Политика
Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже
Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии
Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников
Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Общество
В Екатеринбурге картины с обнажёнными женщинами заклеили стикерами
В Екатеринбурге на выставке в галерее искусств художников заставили прикрыть стикерами картины с обнажёнными женщинами.
Общество
В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов
Как пишет Washington Post, причиной смерти стала болезнь легких. В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы СССР.
Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Кино
Глава студии Marvel пообещал грандиозный кроссовер
В обозримом будущем уже знакомые зрителям герои фильмов Marvel встретятся в одном кроссовере с персонажами, которых только предстоит включить в существующую киновселенную.