Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Имя задержанного не сообщается, указывается только возраст — 43 года. ДТП произошло накануне около 17.30.
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с чего всё началось
Подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали еще 10 человек, задержали, сообщается на сайте
 регионального управления СКР.
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