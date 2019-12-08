Происшествия
РИА НовостиВ Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Имя задержанного не сообщается, указывается только возраст — 43 года. ДТП произошло накануне около 17.30.
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Подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали еще 10 человек, задержали, сообщается на сайте регионального управления СКР.Коммерсантъ00:25
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