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Известия
Известия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным СКР, подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Обыски прошли по месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в его рабочем кабинете.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Источник: задержанный Алексей Гришин не работает проректором МГУ с 28 июля

ТАСС12:19
Коммерсантъ

Саранского банкрота нашли в МГУ

Коммерсантъ12:11
Столица С

Задержан уроженец Саранска Алексей Гришин: шокирующие кадры из его подмосковного дворца

Столица С02:32
РИА Новости

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

РИА Новости09:53
РБК

Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск

РБК09:24
Известия Мордовии

В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин

Известия Мордовии04:02
Москва 24

В Москве задержали бывшего министра Самарской области

Москва 2409:56
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Коммерсантъвчера в 13:39
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В Петропавловске-Камчатском уволили ведущую ГТРК после того, как она организовала акцию в поддержку Хабаровска

В Петропавловске-Камчатском уволили ведущую новостей государственной телерадиокомпании "Камчатка" Александру Новикову после того, как она организовала в городе акцию в поддержку протестующих в Хабаровске, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на саму Новикову.
Эхо Москвы12:34
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