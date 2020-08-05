Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным СКР, подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Обыски прошли по месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в его рабочем кабинете.