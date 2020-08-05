Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
Смотрите также
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Александр Гордон развелся с четвертой женой
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Капитан рассказал об арестованном судне, привезшем в Бейрут селитру
Щербаков рассказал о ссорах с женой из-за своей экономности
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Захарова назвала спектаклем задержание 33 россиян в Белоруссии
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Армения ограничила вещание российских каналов
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Армения ограничила вещание российских каналов
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
По данным СКР, подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Обыски прошли по месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в его рабочем кабинете.В источнике
Подробнее о событии