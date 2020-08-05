Происшествия
ИзвестияЗадержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным СКР, подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Обыски прошли по месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в его рабочем кабинете.
Читать в источнике
Оценить235
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Политика
Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
РБК 10:02
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Здоровье
Уникальная для Крыма операция прошла в севастопольской горбольнице №5
Детские хирурги провели уникальную урологическую операцию в Севастополе - эндовезикальная коррекция устья мочеточника не проводилась раньше не только в городе, но и во всем Крыму.
Новый Севастополь 08:09
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника
RT на русском 09:53
Происшествия
Следователи задержали мэра уральского города
Напомним, в июле была задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова.
ТагилСити.ру 10:49
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Кино
Из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты
В среду, 5 августа, в сети появился ролик, где из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты.
Piter.tv 09:51
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Политика
Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская получила выигранную в шоу «Последний герой» квартиру
Звезда Comedy Women Надежда Ангарская получила ключи от квартиры, которую выиграла в рамках шоу «Последний герой».
Актуальные Новости 03:03
Футбол
«Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok
"Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.
РИА Новости 08:51
Экономика
JPMorgan: старшее поколение вкладывает в золото, младшее — в биткоин
Старшее поколение, наоборот, продает их и взамен вкладывает свободные средства в облигации.
РБК 10:02
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03