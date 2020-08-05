Происшествия

ИзвестияИзвестияЗадержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным СКР, подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Обыски прошли по месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в его рабочем кабинете.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

Бывшего проректора МГУ задержали в Москве

Вечерняя Москва10:26

Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск

РБК09:24

В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина

РИАМО09:56

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

РИА Новости09:53

В Москве задержали проректора МГУ Гришина

ТАСС09:29

В Москве задержали бывшего министра Самарской области

Москва 2409:56

Задержан уроженец Саранска Алексей Гришин: шокирующие кадры из его подмосковного дворца

Столица С02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия

Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва

РБК 09:53
139
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
500
Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
95
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
1,4K
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО вчера в 10:46
185
Политика

Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
РБК 10:02
325
Экономика

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
110
Здоровье

Уникальная для Крыма операция прошла в севастопольской горбольнице №5

Детские хирурги провели уникальную урологическую операцию в Севастополе - эндовезикальная коррекция устья мочеточника не проводилась раньше не только в городе, но и во всем Крыму.
Новый Севастополь 08:09
3
Происшествия

Причиной взрыва в порту Бейрута назвали халатность рабочих

Компания 10:02
1
Происшествия

Российской чиновнице объявили войну из-за дома на пляже

Lenta.ru 09:14
21
Общество

В превращенном в мечеть соборе Святой Софии от приступа умер муэдзин

Вести.Ru 10:56
4
Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
17
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
47
Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
46
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
4
Футбол

«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника

RT на русском 09:53
1
Происшествия

Следователи задержали мэра уральского города

Напомним, в июле была задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова.
ТагилСити.ру 10:49
7
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
821
Кино

Из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты

В среду, 5 августа, в сети появился ролик, где из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты.
Piter.tv 09:51
6
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
447
Политика

В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса

В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
16
Космос

SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship

Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
96
Политика

Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok

Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
53
Происшествия

В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова

Вести.Ru 07:41
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская получила выигранную в шоу «Последний герой» квартиру

Звезда Comedy Women Надежда Ангарская получила ключи от квартиры, которую выиграла в рамках шоу «Последний герой».
Актуальные Новости 03:03
Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

БрянскToday 08:55
225
Футбол

«Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok

"Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.
РИА Новости 08:51
Экономика

JPMorgan: старшее поколение вкладывает в золото, младшее — в биткоин

Старшее поколение, наоборот, продает их и взамен вкладывает свободные средства в облигации.
РБК 10:02
Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное