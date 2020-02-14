Происшествия
Газета.RuЗадержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону. Как стало известно, против мужчины уже завели уголовное дело.
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Глава иркутской Листвянки задержан по подозрению в превышении полномочий
Интерфакс - Россиявчера в 21:34
Позволивший строить гостиницу на берегу Байкала глава муниципалитета задержан
Московский Комсомолецвчера в 23:31
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Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Происшествия
В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров
Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Общество
Гендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье
Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич объяснил свой уход из компании тем, что хотел бы быть ближе к семье.
Фигурное катание
Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Политика
В Мюнхене открывается конференция по безопасности
В ходе своего выступления на пленарной сессии конференции, которая будет посвящена теме «Глобальный беспорядок, иные шансы для новой повестки дня», глава МИД России намерен изложить принципиальные подходы нашей страны к обеспечению международной безопасности и глобальной стабильности в условиях растущей фрагментации современного мироустройства, отметила Захарова.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 219
Армия и оружие
ВСУ утром нанесли массированный минометный удар по Донецку
Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Авто
Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy
В пресс-релизе сообщается, что Hyundai Prophecy демонстрирует новый язык дизайна, а также выведет философию бренда на новый уровень.
Футбол
Зума: «После одного матча Моуринью назвал меня мешком с мусором»
Защитник «Челси» Курт Зума поделился воспоминаниями о работе с экс-наставником команды Жозе Моуринью.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Политика
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Политика
В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Хоккей
Кассиан ударил игрока «Тампы» коньком в грудь
Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан ударил защитника «Тампа-Бэй» Эрика Чернака коньком в грудь.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.