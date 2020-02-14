Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону. Как стало известно, против мужчины уже завели уголовное дело.
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Незаконных построек на берегу Байкала быть не должно, заявил Кобзев

РИА Новости02:55

Задержан разрешивший строительство в экозоне Байкала чиновник

Газета.Ru02:10

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

RT на русскомвчера в 23:15

В Иркутской области задержали главу Листвянки Шамсудинова

РБКвчера в 22:58

Глава поселка на Байкале незаконно выдал разрешения на строительство дома

ТАССвчера в 22:39

Глава иркутской Листвянки задержан по подозрению в превышении полномочий

Интерфакс - Россиявчера в 21:34

Позволивший строить гостиницу на берегу Байкала глава муниципалитета задержан

Московский Комсомолецвчера в 23:31
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Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Происшествия

В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров

Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 03:51
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Культура

Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Дождь 01:07
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Общество

Гендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье

Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич объяснил свой уход из компании тем, что хотел бы быть ближе к семье.
РБК 03:50
Фигурное катание

Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
RT на русском 04:01
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 12 февраля в 17:10
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Политика

В Мюнхене открывается конференция по безопасности

В ходе своего выступления на пленарной сессии конференции, которая будет посвящена теме «Глобальный беспорядок, иные шансы для новой повестки дня», глава МИД России намерен изложить принципиальные подходы нашей страны к обеспечению международной безопасности и глобальной стабильности в условиях растущей фрагментации современного мироустройства, отметила Захарова.
Парламентская газета вчера в 16:00
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Общество

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
РИА Новости 03:36
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 219

RT на русском вчера в 06:41
Армия и оружие

ВСУ утром нанесли массированный минометный удар по Донецку

Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
ИА Новороссия 02:29
Политика

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

REGNUM вчера в 12:33
Авто

Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy

В пресс-релизе сообщается, что Hyundai Prophecy демонстрирует новый язык дизайна, а также выведет философию бренда на новый уровень.
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Футбол

Зума: «После одного матча Моуринью назвал меня мешком с мусором»

Защитник «Челси» Курт Зума поделился воспоминаниями о работе с экс-наставником команды Жозе Моуринью.
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Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей

Pravda.Ru 12 февраля в 03:35
Политика

Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
ТК Звезда 02:04
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Российская газета 11 февраля в 13:17
Политика

В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:55
Общество

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Российская газета вчера в 21:53
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
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Хоккей

Кассиан ударил игрока «Тампы» коньком в грудь

Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан ударил защитника «Тампа-Бэй» Эрика Чернака коньком в грудь.
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Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:09
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