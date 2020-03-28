Коронавирус
РБКВ Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина
По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве. Это не первый раз, когда пациенты сбегают из-под карантина по коронавирусу.
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На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело
КП - Санкт-Петербург13:58
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