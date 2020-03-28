Коронавирус
ИнтерфаксЗадержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело
КП - Санкт-Петербург13:58
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Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Путешествия
Сочинские отели начали выселять туристов
Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Политика
Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
Общество
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Политика
В Британии рассказали о состоянии Джонсона
Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Здоровье
Главврач волгоградской больницы борется с фейками из Сети
Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.
Общество
Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса
Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Политика
Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Общество
Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса
Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Энергетика
В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Общество
Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Происшествия
Состояние трех жителей Черновицкой области с коронавирусом ухудшилось
Украинские медики борются за жизнь троих жителей Черновицкой области, у которых выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба администрации области 28 марта на официальном сайте.
Шоу-бизнес
Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре умирает коронавирус
В исследовании говорится, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает.
Хоккей
Второй хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом
Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.