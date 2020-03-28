Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЗадержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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За побег из карантина Роспотребнадзор грозит оштрафовать петербуржца на 1000 рублей

78.ru13:44

Сбежавший из-под карантина житель Петербурга сожалеет о своем поступке

ТАСС14:30

На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело

КП - Санкт-Петербург13:58

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Интерфакс11:49

Беглец из карантина пойман и возвращен в «Зарю»

Мегаполис онлайн14:11

Видео: Как беглеца из пансионата «Заря» возвращали в карантин

Фонтанка.Ру14:31

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

РИА Новости08:37
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Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Политика

Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
РИА Новости Крым 07:37
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Политика

В Британии рассказали о состоянии Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.
РИА Новости 12:50
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Здоровье

Главврач волгоградской больницы борется с фейками из Сети

Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Общество

Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса

Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).
Обзор газет вчера в 07:00
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 26 марта в 16:27
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Политика

Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Lenta.ru 12:25
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Общество

Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:28
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском вчера в 11:57
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Общество

Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Происшествия

Состояние трех жителей Черновицкой области с коронавирусом ухудшилось

Украинские медики борются за жизнь троих жителей Черновицкой области, у которых выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба администрации области 28 марта на официальном сайте.
Красная весна 14:42
Шоу-бизнес

Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Наука

Ученые выяснили, при какой температуре умирает коронавирус

В исследовании говорится, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает.
ФАН 13:52
Хоккей

Второй хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом

Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 14:06
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
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