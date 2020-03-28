Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЗадержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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Сбежавший из-под карантина житель Петербурга сожалеет о своем поступке

ТАСС14:30

За побег из карантина Роспотребнадзор грозит оштрафовать петербуржца на 1000 рублей

78.ru13:44

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Интерфакс11:49

Поимка беглеца. Как самовольно покинувшего обсерватор петербуржца возвращали обратно

Телеканал Санкт-Петербург13:32

Видео: Как беглеца из пансионата «Заря» возвращали в карантин

Фонтанка.Ру14:31

На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело

КП - Санкт-Петербург13:58

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

РИА Новости08:37
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Происшествия

В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

RT на русском 15:02
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК 17:31
Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Актуальные Новости 15:33
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 26 марта в 06:42
Авто

Американские автопроизводители уменьшают зарплаты и сокращают расходы

Вслед за конкурентом концерн General Motors сообщил 27 марта, что для экономии на время пандемии временно сократит на 20% зарплаты постоянным сотрудникам по всему миру и заморозит работу над некоторыми проектами.
SpeedMe 03:03
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Авто

Украинские полицейские пересели на автомобили Lada

Автомобили LADA запорожской сборки выходят на дороги Украины.
Автоновости дня 06:55
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия 18:08
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия вчера в 13:32
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Здоровье

Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.
News.ru 19:07
Музыка

Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню

Интерфакс вчера в 08:20
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Авто

Обновленный Renault Kaptur сертифицирован в России

Напомним, нынешний Renault Kaptur продается в России с 1,6-литровым 114-сильным и 2,0-литровым 143-сильным «атмосферниками» по цене от 945 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 03:59
Армия и оружие

На авианосце ВМС США у 25 военных нашли коронавирус

Американская телекомпания CNN сообщила, что число инфицированных моряков на авианосце США достигло двадцати пяти.
Городовой вчера в 03:41
Общество

В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Красная весна 16:57
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Megaobzor.com вчера в 12:26
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Здоровье

В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Мойка78 25 марта в 20:01
Политика

Песков рассказал о продлении выходной недели в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно продления выходной недели, которую объявил Владимир Путин с 28 марта по 5 апреля.
Дни.ру вчера в 06:59
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 12:06
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова выставили на продажу дом за 140 миллионов рублей

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают свой особняк.
Вечерняя Москва 00:02
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Футбол

Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

Gazeta.SPb вчера в 04:40
Футбол

Степанович: "Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!"

Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича.
Soccer.ru 13:13
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