Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЗадержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Интерфакс11:49

Сбежавшего из-под карантина петербуржца задержала полиция

КП - Санкт-Петербург11:03

Полицейские задержали сбежавшего из-под карантина жителя Петербурга

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За нарушение самоизоляции в Петербурге задержали 35 возможных носителей коронавируса

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В Петербурге возбудили первое в России уголовное дело об угрозе массового распространения коронавируса

Петербургский дневник12:37

Нашёлся бежавший из-под карантина в пансионате «Заря» петербуржец

78.ru11:03

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

РИА Новости08:37
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Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

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Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
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В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, решила развивать свой блог и активно делится с читателями своими радостями и сомнениями.
Экспресс газета 11:05
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Стал известен диагноз Игоря Николаева

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Газета.Ru 26 марта в 19:41
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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РБК 05:43
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Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда 08:20
Музыка

Умер единственный сын известного композитора и худрука «Верасов» Василия Раинчика – Сергей

Умер Сергей Раинчик, единственный сын бессменного художественного руководителя группы «Верасы» Василия Раинчика.
КП - Беларусь вчера в 17:25
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
3DNews 26 марта в 16:07
Здоровье

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 10:26
Политика

Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Lenta.ru 12:25
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
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Общество

Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru вчера в 14:00
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Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
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Выставку «Иннопром-2020» отменили из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса отменена выставка «Иннопром-2020», которая проходит в Екатеринбурге.
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Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу

Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
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В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик

В Монастырском районе Тернопольской области Украины 21 медик заразился коронавирусом нового типа.
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Школы Краснодарского края готовят к переводу на дистанционное обучение

Возможность перевода школ на дистанционное обучение после завершения нерабочей недели прорабатывается в Краснодарском крае.
Красная весна 08:34
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Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
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Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
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Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
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Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина

Звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина Актриса не побоялась устроить свадьбу во время эпидемии коронавируса.
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