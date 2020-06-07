Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД. Стрелок ранил двух прохожих и одного сотрудника СОБР при штурме.

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

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