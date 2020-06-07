Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗадержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД. Стрелок ранил двух прохожих и одного сотрудника СОБР при штурме.
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Штурм завершен — стрелок задержан. Итоги операции в Москве

Телеканал 360°19:50

Очевидец рассказал подробности стрельбы из окна дома в Москве

РИА Новости19:16

Стрелявшего по прохожим на юго-западе Москвы задержали

Агентство Москва19:09

Стрелявший по людям в Москве мужчина ранен при задержании

Известия19:45

Очевидцы сообщили о стрельбе в Москве

РЕН ТВ15:37

Стрельба на юго-западе Москвы. Главное

ТАСС19:27

Стрелявшего по людям госпитализировали после штурма в Москве

Москва 2418:41
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Политика

Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

ТАСС вчера в 05:54
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 03:00
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Общество

На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса

Семь новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Республике Алтай за сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 23:57
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
RT на русском 00:00
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
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Религия

8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой

Люди верили, что береза принесет в дом благодать.
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Шоу-бизнес

Актер Павел Деревянко с семьей посетил два Алтая

Российский актер Павел Деревянко с семьей побывал в Алтайском крае и Республике Алтай.
Алтайская правда 21:58
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Общество

206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск 22:51
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Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo 06:01
Происшествия

Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов

В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
Вести.Ru 05 июня в 03:28
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Экономика

Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ вчера в 10:41
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Наука

Британские ученые представили новый прототип МЭФ-шлема

Ученые считают, что у их проекта многообещающее будущее в ситуациях, когда необходим быстрый и точный скан головного мозга.
Дни24 23:00
Общество

Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США

Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM 22:10
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Футбол

Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Наука

Ученые из Японии намерены победить коронавирус с помощью «умной» ткани

В Японии ученые изобрели ткань, которая способна, как они заявляют, побороть коронавирус.
Что происходит 16:31
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Кино

Трейлер фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном появился в сети

Копенгаген, 5 июня 2020, 11:01 — REGNUM Трейлер новой картины «Еще по одной» («Another Round») датского режиссера Томаса Винтерберга с актером Мадсом Миккельсеном («Ганнибал») в одной из главных ролей опубликовали на YouTube-канале издания Screen International.
REGNUM 05 июня в 04:01
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

Россиян предупредили о вреде антисептиков

Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
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Киберспорт

Team Secret стала чемпионом ESL One Birmingham 2020

В Гран-финале ESL One Birmingham 2020 — Online для Европы и СНГ встречались Team Secret и Alliance.
Metaratings 12:45
Экономика

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
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Космос

Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт

Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Игры

На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом

CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
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Наука

Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жёстких дисках

МедиаПоток 05 июня в 04:42
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Общество

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
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Происшествия

В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.
АиФ Иркутск 21:30
Политика

В США заявили о планах Китая помешать созданию вакцины от COVID-19

Китай пытается строить препятствия для западных стран в разработке вакцины от коронавирусной инфекции.
Известия 14:46
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