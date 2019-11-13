Происшествия
BFM.ruВо «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье
В аэропорту «Внуково» перед вылетом за границу задержали третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
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В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый - Евгений Ерзунов - был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково. После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по ст. 296 УК РФ.
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