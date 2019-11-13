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В аэропорту «Внуково» перед вылетом за границу задержали третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова.

Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье

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