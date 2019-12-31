с чего всё началось

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что 44-летний мужчина праздновал Новый год в селе Мельничное со своими коллегами в рабочем помещении на пилораме.

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