с чего всё началось

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что 44-летний мужчина праздновал Новый год в селе Мельничное со своими коллегами в рабочем помещении на пилораме.

Политика Сенатор Косачев прокомментировал убийство Сулеймани Убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предвещает новые столкновения радикальных шиитов в Ираке с США.

Хоккей Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.

Армия и оружие Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Экономика Мировые рынки по-прежнему под влиянием эйфории Азия В четверг, 2 января, фондовые рынки Азии преимущественно окрепли на пониженных объемах торгов, при этом некоторые биржи региона все еще закрыты по случаю новогодних праздников.

Кино Какие сериалы смотреть в январе С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все Lada Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.

Авто Tesla Model 3 начали производить в Китае Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.

Общество Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Общество В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Политика Глава «Нафтогаза» прокомментировал заключение контракта с «Газпромом» Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что остался не в восторге от включения украинской компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.

Общество Нидерланды официально перестали быть Голландией С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.

Экономика Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами» Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.