Происшествия
Газета.RuЗадержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что 44-летний мужчина праздновал Новый год в селе Мельничное со своими коллегами в рабочем помещении на пилораме.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Следователи Приморского края начали расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в новогоднюю ночь в селе Мельничное Красноармейского района, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.Российская газетавчера в 21:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Трагедия на пилораме: сгоревшую шапку мужчина оценил в две человеческие жизни
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:15
В Приморье задержали местного жителя, зарезавшего в новогоднюю ночь двух друзей
Интерфаксвчера в 19:36
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Политика
Сенатор Косачев прокомментировал убийство Сулеймани
Убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предвещает новые столкновения радикальных шиитов в Ираке с США.
Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Армия и оружие
Украинские силовики трижды за сутки обстреляли ДНР
Общество
Новый год на эспланаде в Перми отметили 43 тысячи человек
Новый год на эспланаде в Перми отметили порядка 43 тысяч человек. Данные привели в городской администрации.
Хоккей
Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией
Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся на ходу на Украине
Пассажирский поезд Харьков — Херсон загорелся на ходу в Николаевской области Украины.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Армия и оружие
Окрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами
В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Экономика
Мировые рынки по-прежнему под влиянием эйфории
Азия В четверг, 2 января, фондовые рынки Азии преимущественно окрепли на пониженных объемах торгов, при этом некоторые биржи региона все еще закрыты по случаю новогодних праздников.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Кино
Какие сериалы смотреть в январе
С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Авто
Tesla Model 3 начали производить в Китае
Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Общество
В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет, выяснили врачи
Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января.
Спорт
Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин
Политика
Глава «Нафтогаза» прокомментировал заключение контракта с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что остался не в восторге от включения украинской компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Общество
Нидерланды официально перестали быть Голландией
С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Экономика
Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами»
Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
Экс-форвард «Интера» и сборной Италии Освальдо возобновил карьеру и стал игроком «Банфилда»
Бывший нападающий «Интера», «Саутгемптона», «Ромы» и сборной Италии Пабло Освальдо возобновил карьеру и подписал однолетний контракт с аргентинским «Банфилдом».