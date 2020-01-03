Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что 44-летний мужчина праздновал Новый год в селе Мельничное со своими коллегами в рабочем помещении на пилораме.
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с чего всё началось
Следователи Приморского края начали расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в новогоднюю ночь в селе Мельничное Красноармейского района, сообщили
 в пресс-службе регионального СУ СК.
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Бывший нападающий «Интера», «Саутгемптона», «Ромы» и сборной Италии Пабло Освальдо возобновил карьеру и подписал однолетний контракт с аргентинским «Банфилдом».
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