с чего всё началось

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что 44-летний мужчина праздновал Новый год в селе Мельничное со своими коллегами в рабочем помещении на пилораме.

Шоу-бизнес Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отдыхают в Куршевеле. Давид не совсем аккуратно катался на лыжах и получил травму руки.

Общество Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Технологии Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.

Футбол «Мне жаль Сульшера». Гиггз посоветовал «МЮ» расстаться с Погба Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, хочет ли он видеть французского хавбека Поля Погба в составе «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Политика В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Общество Акции Apple впервые достигли $300 за штуку На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн. Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.