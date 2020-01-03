Происшествия
Газета.RuЗадержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что 44-летний мужчина праздновал Новый год в селе Мельничное со своими коллегами в рабочем помещении на пилораме.
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с чего всё началось
Следователи Приморского края начали расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в новогоднюю ночь в селе Мельничное Красноармейского района, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.Российская газетавчера в 21:49
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Трагедия на пилораме: сгоревшую шапку мужчина оценил в две человеческие жизни
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:15
В Приморье задержали местного жителя, зарезавшего в новогоднюю ночь двух друзей
Интерфаксвчера в 19:36
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