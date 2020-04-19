с чего всё началось

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает 18 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе Кировской области.

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

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Общество В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. 724

Религия Путин поздравил православных россиян с Пасхой «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства. 90

Экономика В России резко вырос спрос на наличные С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.

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Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 1,1K

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Общество Западная промышленность начинает бегство из Китая Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. 3

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,7K

Спорт В Италии подсчитали убытки от приостановки спортивных турниров Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров из-за распространения коронавируса могут составить 60 миллиардов евро или 3,8% от ВВП страны, сообщает Sportando со ссылкой на исследование газеты Corriere dello Sport.

Происшествия В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно дома, кроме того, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в оперштабе региона. 2

Общество В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний. 77