Происшествия
REGNUMЗадержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает 18 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе Кировской области.
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с чего всё началось
Инцидент произошел в ночь на 18 апреля около многоквартирного дома, куда бригада приехала взять у жильцов мазки на коронавирус: двое пьяных мужчин сначала напали на водителя «скорой», а затем и на врача, который вышел из подъезда после осмотра пациентов.Новая газета06:51
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Двое подозреваемых в нападении на фельдшера скорой помощи в Кирово-Чепецке задержаны
PRO Город Кирово-Чепецк03:53
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Общество
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Экономика
В России резко вырос спрос на наличные
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Общество
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Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
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В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Политика
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ToDay News Ufa 08:17
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Общество
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Lenta.ru вчера в 19:58
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Спорт
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РИА Новости 07:49
Общество
В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса
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В Тульской области разрешили работу строительных магазинов
Строительные магазины в Тульской области внесены в перечень организаций, которым разрешена работа в установленные президентом нерабочие дни.
ИА Красная Весна вчера в 15:15