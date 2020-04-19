с чего всё началось

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает 18 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе Кировской области.

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

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Футбол Футболисты «Ромы» отказались от зарплат на четыре месяца Игроки и тренеры итальянской «Ромы» приняли решение отказаться от положенных им по контрактам выплат на четыре месяца, чтобы помочь команде справиться с последствиями вызванного пандемией коронавируса кризиса.

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Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 480

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