Происшествия
REGNUMЗадержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает 18 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе Кировской области.
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с чего всё началось
Инцидент произошел в ночь на 18 апреля около многоквартирного дома, куда бригада приехала взять у жильцов мазки на коронавирус: двое пьяных мужчин сначала напали на водителя «скорой», а затем и на врача, который вышел из подъезда после осмотра пациентов.Новая газета06:51
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