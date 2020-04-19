с чего всё началось

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает 18 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе Кировской области.

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

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Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 368

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Политика Рогозин: российские многоразовые ракеты будут эффективнее ракет SpaceX Москва, 19 апреля 2020, 20:43 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль России будет разрабатывать многоразовые ракеты-носители, но на основе технологий, которые обеспечат большую эффективность, чем у ракет Илона Маска, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 4

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Финансы Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. 39