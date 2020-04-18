Происшествия

REGNUMREGNUMЗадержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает 18 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе Кировской области.
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Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
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Общество

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
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Здоровье

В Приморье бизнесмены передали медикам средства индивидуальной защиты

Предприниматели Приморского края передали работникам больниц и скорой помощи более 600 тыс. средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, комбинезонов защиты и партию защитных очков.
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
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Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
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Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции

Актриса и предпринимательница поделилась откровенным фото топлес, звезда в настоящее время находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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Политика

Трамп оценил отношения США с Россией

Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
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Общество

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4

Вдобавок сообщается, что среди врагов будут люди, роботы и монстры.
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В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

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Общество

В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
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Бетербиев пояснил, что будет болеть за Хабиба в бою с Сен-Пьером

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Общество

Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили

За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 апреля в 23:26
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Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
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Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
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Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»

Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
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Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России

Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
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В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама

В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
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Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека

В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
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МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
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Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
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Армия и оружие

Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию

Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
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21-ю «Волгу» продают за 3,7 млн. Таких в мире всего пять

Напомним, что ГАЗ-21 «Волга» выпускалась с 1956 года и отправлялась на экспорт во многие страны.
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