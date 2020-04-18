Происшествия
REGNUMЗадержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает 18 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе Кировской области.
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В УМВД прокомментировали видео с избиением врача скорой помощи в Кирово-Чепецке
PRO Город Кирово-Чепецк08:20
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