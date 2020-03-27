Происшествия

Вести.RuВести.RuЗадержан виновник взрыва в Магнитогорске

В Челябинской области полицейские задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли два человека, передает ТАСС.
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СК прокомментировал задержание мужчины по делу о взрыве в магнитогорской квартире

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По делу о взрыве в квартире в Магнитогорске задержан 44-летний мужчина

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Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru вчера в 02:43
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TatCenter 01:56
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Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
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Газета.Ru 01:26
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Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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