Происшествия

Вести.RuВести.RuЗадержан виновник взрыва в Магнитогорске

В Челябинской области полицейские задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли два человека, передает ТАСС.
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Следствие сегодня планирует арестовать брата хозяйки взорвавшейся в Магнитогорске квартиры

Znak.com04:32

После взрыва на Доменщиков, 19 задержан 44-летний магнитогорец. Именно он оставил в квартире баллон с пропаном

Верстов.Инфо03:31

В Магнитогорске задержали мужчину, принесшего баллон с газом перед ЧП

РИА Новости02:49

СК прокомментировал задержание мужчины по делу о взрыве в магнитогорской квартире

74.ru02:58

Подросток, погибший при взрыве в Магнитогорске, находился возле газового баллона

КП - Челябинск02:29

Семьям погибших при взрыве в пятиэтажке в Магнитогорске выплатят по 1 млн рублей

ТАСС02:07

По делу о взрыве в квартире в Магнитогорске задержан 44-летний мужчина

Доступ102:38
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Музыка

Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big

Родной город 06:31
Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ 05:42
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество

На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах

В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.
АиФ Краснодар 00:45
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Общество

В Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 04:38
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Шубская опубликовала фото в бикини

Анастасия Шубская вспомнила отдых в Мексике. В настоящее время супруга Александра Овечкина самоизолировалась дома с семьей.
Woman.ru вчера в 02:20
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Общество

Владимир Путин сообщил, что следующая неделя будет нерабочей

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам, посвященного ситуации с коронавирусом, сообщил, что следующая неделя будет нерабочей.
Ярославский регион. Северный край 25 марта в 09:53
Общество

ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Ведомости 04:07
Происшествия

Суд смягчил наказание фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу

Дождь 04:42
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Здоровье

Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Народные новости 06:38
Политика

Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме

Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:42
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News вчера в 03:57
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Армия и оружие

«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.
ТК Звезда 00:07
Общество

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Крыму

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом.
Говорит Москва 03:14
Экономика

Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул

Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
ФедералПресс 03:07
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Футбол

«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России

Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Петербургский дневник 06:36
Футбол

«ПСЖ» пожертвует деньги больницам

Все собранные с покупки деньги – сообщается, что это свыше 200 тысяч евро – клуб решил пожертвовать французским госпиталям.
КМВ Новости 05:40
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Общество

Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Продуктовые будут открыты для пенсионеров в строго определенные часы

Сетевой магазин «Пятерочка» предлагает пенсионерам ходить за продуктами в строго определенные часы.
МР7.ру 04:59
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Наука

Российские ученые научились по-новому искать спирт

Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.
Lenta.ru 06:20
Взрыв и пожар в жилом доме в МагнитогорскеБольше новостей по теме
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