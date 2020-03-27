В Челябинской области полицейские задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли два человека, передает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.

Экономика В России введут налог на доход по вкладам Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.

Общество В Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.

Политика Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Экономика Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.

Футбол «ПСЖ» пожертвует деньги больницам Все собранные с покупки деньги – сообщается, что это свыше 200 тысяч евро – клуб решил пожертвовать французским госпиталям.

Общество Силовики защищаются от коронавируса Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.