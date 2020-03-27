Происшествия
Вести.RuЗадержан виновник взрыва в Магнитогорске
В Челябинской области полицейские задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли два человека, передает ТАСС.
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Музыка
Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big
Общество
Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Общество
На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах
В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.
Политика
В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
В Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Шубская опубликовала фото в бикини
Анастасия Шубская вспомнила отдых в Мексике. В настоящее время супруга Александра Овечкина самоизолировалась дома с семьей.
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Общество
Владимир Путин сообщил, что следующая неделя будет нерабочей
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам, посвященного ситуации с коронавирусом, сообщил, что следующая неделя будет нерабочей.
Общество
ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Здоровье
Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры
Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Политика
Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме
Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Армия и оружие
«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии
Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.
Общество
Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Крыму
По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул
Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Футбол
«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России
Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Футбол
«ПСЖ» пожертвует деньги больницам
Все собранные с покупки деньги – сообщается, что это свыше 200 тысяч евро – клуб решил пожертвовать французским госпиталям.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Общество
Силовики защищаются от коронавируса
Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Общество
Продуктовые будут открыты для пенсионеров в строго определенные часы
Сетевой магазин «Пятерочка» предлагает пенсионерам ходить за продуктами в строго определенные часы.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Наука
Российские ученые научились по-новому искать спирт
Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.