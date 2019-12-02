Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗадержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

Следователи задержали организатора перевозок, автобус которого разбился в воскресенье в Забайкалье. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.
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