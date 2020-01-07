Происшествия

REGNUMREGNUMЗадержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку. Молодой человек погиб на месте, его спутница скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.
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«Это убийство, а не ДТП»: в соцсетях появились подробности о погибших во время аварии на Тореза

Мойка7806:39

Задержан водитель, сбивший двух подростков на проспекте Тореза

78.ru02:18

Девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза, скончалась в больнице

Телеканал Санкт-Петербург02:12

Авария у площади Мужества стала уголовным делом. Водитель «КИА» сбил насмерть подростков

Фонтанка.Ру02:35

В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил двух подростков на Тореза

Невские Новости02:21

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Петербургский дневник02:14

Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП на Тореза

Gazeta.SPb02:09
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Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

Южный Федеральный вчера в 23:44
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews вчера в 00:59
Здоровье

Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда

В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Piter.tv 05 января в 07:09
Армия и оружие

Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
DP.RU 03:57
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Lenta.ru 06:56
Здоровье

Стала известна себестоимость лечения в самарских больницах

Амбулаторное лечение оценили в 1414,4 рубля, в дневном стационаре — в 20 454,4 рубля (при онкологии — в 77 638,3 рубля), в больнице при госпитализации — 34 713,7 рубля (при онкологии — 100 848,9 рубля).
63.ru 02:57
Происшествия

В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
РИА Новости 06:23
Армия и оружие

В США описали ход возможной войны с Ираном

Незадолго до ракетного удара по американской базе в Ираке, который последовал после убийства в результате спецоперации Пентагона иранского генерал Касема Сулеймани, американские СМИ проанализировали возможный ход войны США с Ираном.
Российская газета 04:29
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 06:27
Футбол

Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»

Бомбардир.ру 02:45
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Армия и оружие

Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Гаджеты

На смартфонах Samsung обнаружили предустановленное шпионское ПО

В функции смартфона под названием Device Care была обнаружена программа от Qihoo 360.
Astera 07:00
Гаджеты

В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple

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Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Труд 06 января в 08:15
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Армия и оружие

Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» Ил-76

Известно, что в рамках испытаний двигатель для ПАК ДА будет установлен на так называемую «летающую лабораторию» на базе военно-транспортного самолета Ил-76.
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Происшествия

В Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом комплексе

В городе Искитим (Новосибирская область) загорелось здание торгового комплекса «Центральный».
Коммерсантъ 04:52
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Происшествия

В Соколе эвакуировали пассажирский поезд

Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
ВЕСТИ35.РФ 06:09
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Украина проверит весь гражданский флот после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело в связи с крушением самолета в Иране, будет проведена проверка всего гражданского флота.
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