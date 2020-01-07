В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку. Молодой человек погиб на месте, его спутница скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге

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