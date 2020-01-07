Происшествия
REGNUMЗадержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку. Молодой человек погиб на месте, его спутница скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.
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Девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза, скончалась в больнице
Телеканал Санкт-Петербург02:12
В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил двух подростков на Тореза
Невские Новости02:21
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Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным
Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Здоровье
Стала известна себестоимость лечения в самарских больницах
Амбулаторное лечение оценили в 1414,4 рубля, в дневном стационаре — в 20 454,4 рубля (при онкологии — в 77 638,3 рубля), в больнице при госпитализации — 34 713,7 рубля (при онкологии — 100 848,9 рубля).
Происшествия
В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП
Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Армия и оружие
В США описали ход возможной войны с Ираном
Незадолго до ракетного удара по американской базе в Ираке, который последовал после убийства в результате спецоперации Пентагона иранского генерал Касема Сулеймани, американские СМИ проанализировали возможный ход войны США с Ираном.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Политика
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Футбол
Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Армия и оружие
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Гаджеты
На смартфонах Samsung обнаружили предустановленное шпионское ПО
В функции смартфона под названием Device Care была обнаружена программа от Qihoo 360.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» Ил-76
Известно, что в рамках испытаний двигатель для ПАК ДА будет установлен на так называемую «летающую лабораторию» на базе военно-транспортного самолета Ил-76.
Происшествия
В Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом комплексе
В городе Искитим (Новосибирская область) загорелось здание торгового комплекса «Центральный».
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Происшествия
В Соколе эвакуировали пассажирский поезд
Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
Политика
Украина проверит весь гражданский флот после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело в связи с крушением самолета в Иране, будет проведена проверка всего гражданского флота.