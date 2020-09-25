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REGNUM
REGNUM

Задержан второй нападавший у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже

Второй подозреваемый в нападении с ножом на двоих человек в 11 округе Париже, рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo, был задержан полицией недалеко от бульвара Ришар-Ленуар. Как сообщила полиция, на одежде подозреваемого обнаружены следы крови.В источнике
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Коммерсантъ

Резню в Париже признали терактом

Коммерсантъ12:28
Интерфакс

Молодой пакистанец признался в нападении на людей в Париже

Интерфакс11:43
ТАСС

СМИ: один из совершивших нападение в Париже признался в содеянном

ТАСС11:14
Газета.Ru

Молодой пакистанец сознался в нападении на людей у бывшего здания Charlie Hebdo

Газета.Ru11:59
РИА Новости

СМИ: второго подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo задержали

РИА Новости08:21
RT на русском

Нападение в Париже расследует антитеррористическая прокуратура

RT на русском08:14
РБК

СМИ узнали о признании задержанного после нападения у Charlie Hebdо

РБК12:20

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новости12:17
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58
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Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ru12:13
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