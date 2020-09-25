Второй подозреваемый в нападении с ножом на двоих человек в 11 округе Париже, рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo, был задержан полицией недалеко от бульвара Ришар-Ленуар. Как сообщила полиция, на одежде подозреваемого обнаружены следы крови.