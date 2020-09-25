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REGNUM
REGNUM 

Задержан второй нападавший у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже

Второй подозреваемый в нападении с ножом на двоих человек в 11 округе Париже, рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo, был задержан полицией недалеко от бульвара Ришар-Ленуар. Как сообщила полиция, на одежде подозреваемого обнаружены следы крови.В источнике
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Коммерсантъ

Резню в Париже признали терактом

Коммерсантъ12:28
Интерфакс

Молодой пакистанец признался в нападении на людей в Париже

Интерфакс11:43
ТАСС

AFP: еще пять человек задержали в связи с нападением в Париже

ТАСС14:21
Газета.Ru

Молодой пакистанец сознался в нападении на людей у бывшего здания Charlie Hebdo

Газета.Ru11:59
РИА Новости

СМИ: второго подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo задержали

РИА Новости08:21
РБК

СМИ узнали о признании задержанного после нападения у Charlie Hebdо

РБК12:20
RT на русском

Нападение в Париже расследует антитеррористическая прокуратура

RT на русском08:14

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.com07:03
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