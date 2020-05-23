Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПоявилась фотография захватчика банка в центре Москвы

В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале. Захватчиком оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.
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с чего всё началось

Оперативники задержали мужчину, захватившего офис «Альфа-банка» в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС08:30

Подробнее о событии

Штурм банка, где мужчина захватил заложников, попал на видео

РИА Новости08:50

Альфа-банк решил поощрить сотрудников захваченного в Москве отделения

РБК09:50

Появилось видео, как захватчика выводят из Альфа-банка

Телеканал 360°10:21

Опубликовано видео из захваченного в центре Москвы банка

Москва 2408:55

Задержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре Москвы

Интерфакс08:16

Движение транспорта восстановили рядом со столичным банком, где захватили заложника

Вечерняя Москва09:55

Источник: захватчик банка в Москве слишком пьян, чтобы его опрашивать

ТАСС10:40
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Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Lenta.ru 09:25
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Общество

Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
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Наука

Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото

Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото.
OAnews вчера в 13:37
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Кино

Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении

REGNUM 20 мая в 09:12
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском 09:16
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Здоровье

В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса

Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
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Игры

Final Fantasy XIV стала временно бесплатной на PS4

Cyber.sports.ru вчера в 04:40
Футбол

Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон

Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон.
Спорт-Экспресс вчера в 07:28
Армия и оружие

Россия предложила на экспорт отслеживающую гиперзвуковые цели РЛС

Как сообщили в компании, мобильная трехкоординатная РЛС 59Н6-ТЕ – исключительно российская разработка, выполненная на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала.
Mil.Press Военное 21 мая в 05:13
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Происшествия

Воронцов стал фигурантом еще одного дела

Вести.Ru 09:37
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Общество

Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях

Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
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Политика

Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
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Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Известия 01:12
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
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Общество

Мать жертвы историка Соколова впервые прокомментировала трагедию

Peterburg2.ru 10:08
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Здоровье

За день в Пермском крае умерли 4 пациента с коронавирусом

Пермь открытая 06:51
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera вчера в 04:07
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Общество

В России представили план по открытию ресторанов и кафе

Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Технологии

Появилась информация о новом глобальном обновлении Windows 10

Компания Microsoft готова начать тестирование нового глобального обновления - Windows 10 2021.
NewInform 04:09
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Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
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Музыка

«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек

Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.
РБК вчера в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
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