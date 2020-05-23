Происшествия
Lenta.ruПоявилась фотография захватчика банка в центре Москвы
В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале. Захватчиком оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС08:30
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Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
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Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото
Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото.
OAnews вчера в 13:37
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
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Final Fantasy XIV стала временно бесплатной на PS4
Cyber.sports.ru вчера в 04:40
Футбол
Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон
Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон.
Спорт-Экспресс вчера в 07:28
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт отслеживающую гиперзвуковые цели РЛС
Как сообщили в компании, мобильная трехкоординатная РЛС 59Н6-ТЕ – исключительно российская разработка, выполненная на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала.
Mil.Press Военное 21 мая в 05:13
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Вести.Ru 09:37
Общество
Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях
Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Общество
Мать жертвы историка Соколова впервые прокомментировала трагедию
Peterburg2.ru 10:08
Здоровье
За день в Пермском крае умерли 4 пациента с коронавирусом
Пермь открытая 06:51
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Общество
В России представили план по открытию ресторанов и кафе
Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Технологии
Появилась информация о новом глобальном обновлении Windows 10
Компания Microsoft готова начать тестирование нового глобального обновления - Windows 10 2021.
NewInform 04:09
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Музыка
«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек
Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.
РБК вчера в 05:47