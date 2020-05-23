Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале. Захватчиком оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.

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