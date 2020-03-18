Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава. Факт инцидента подтвердил руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.
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с чего всё началось

На Урале возле суда подозреваемый убил потерпевшую по его делу

Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа. На заседание они пришли порознь, пересеклись возле суда.
URA.Ru03:04

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Стало известно о состоянии пристава, на которого напал убивший жену уралец

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Девушка, убитая мужем у суда Первоуральска, ранее сама была фигурантом дела о побоях

Znak.com07:40

Врачи рассказали о состоянии пристава, раненного при нападении в суде

РИА Новости08:50

Мужчину, который убил женщину и ранил пристава в здании суда в Первоуральске, задержали

Екатеринбург Онлайн05:14

На Урале поймали мужчину, устроившего резню в суде

URA.Ru05:13

«Она боялась выйти из дома»: стала известна причина, по которой гражданский супруг зарезал жену в зале суда

КП - Екатеринбург09:00

На Урале задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении пристава

ТАСС05:35
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В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

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На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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«Евровидение-2020» официально отменили

"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
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Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
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Финансы

Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей

В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
ТАСС 08:10
Армия и оружие

«Их серьезно прижали»: что происходит в Идлибе

Армейские внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и Kirpi, грузовики "Тайфун", танк M60 в единой колонне — в минувшие выходные российские и турецкие военные провели первую совместную операцию в Идлибе.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд

В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
ИжевскИнфо.РУ 02:19
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета вчера в 07:59
Энергетика

Цены на нефть Brent опустились ниже $28 за баррель

Саминвестор 06:18
Общество

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

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Вести.Ru 10:24
Политика

Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле

Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
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Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
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Ростуризм: за рубежом остаются около 100 тысяч туристов из России

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Посмотрите новый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

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Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
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В России выявили 33 новых случая коронавируса

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Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя мэрии, вода стала чище из-за того, что в город перестали приезжать туристы.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
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В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
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Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
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В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
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Способное достроить «Северный поток-2» судно вновь сменило курс

Судно "Академик Черский" изменило курс и движется в сторону Мозамбика.
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Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
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Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019

Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
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