Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа. На заседание они пришли порознь, пересеклись возле суда.

с чего всё началось

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава. Факт инцидента подтвердил руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

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