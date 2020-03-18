Происшествия
Российская газетаВ суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава. Факт инцидента подтвердил руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.
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с чего всё началось
Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа. На заседание они пришли порознь, пересеклись возле суда.URA.Ru03:04
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Мужчину, который убил женщину и ранил пристава в здании суда в Первоуральске, задержали
Екатеринбург Онлайн05:14
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