Происшествия
Газета.RuЗадержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина подозревается в превышении должностных полномочий.
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с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.ТАСС01:06
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