Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина подозревается в превышении должностных полномочий.

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