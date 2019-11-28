Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина подозревается в превышении должностных полномочий.
Читать в источнике
Комментировать329
с чего всё началось

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС01:06

Подробнее о событии

В Ростове задержана министр здравоохранения Быковская

Блокнот Ростов-на-Дону01:30

Случаи уголовного преследования чиновников Ростовской области

ТАСС06:00

Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области

РИА Новости03:05

Дело Быковской связали с передовым проектом, за который Ростовскую область хвалила федерация

1rnd.ru06:12

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

161.ru01:26

СМИ: задержана министр здравоохранения Ростовской области

Donnews.ru01:23

Министра здравоохранения Ростовской области задержали за махинации с госзакупками

Donday.ru02:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Фигурное катание

Туктамышева впервые исполнила четверной тулуп

АиФ Удмуртия вчера в 08:30
Политика

Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
РИА Новости 07:23
Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Общество

Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Газета.Ru 03:54
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:00
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика

Лавров обсудит с главой МИД Италии в Риме ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Италию 5—7 декабря проведёт переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо по урегулированию региональных кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и Латинской Америке.
RT на русском 06:36
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Происшествия

Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
RT на русском 07:09
Киберспорт

Winstrike представила новый состав по Dota 2

Киберспортивная организация Winstrike представила свой новый состав по Dota 2. Комплектацией состава занимался Арсений ArsZeeqq Усов, который ранее тренировал Virtus.pro.
Metaratings 06:22
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия вчера в 10:27
Политика

Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Известия 05:27
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Общество

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Известия 07:16
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Российская газета 07:01
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:28
Кино

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU вчера в 00:00
Происшествия

Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Росбалт 04:11
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 06:13
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

РИА Новости 04:08
Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру вчера в 10:37
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 06:35
Шоу-бизнес

Павел Табаков вступился за Кристину Асмус после откровенной сцены

Молодой актёр Павел Табаков встал на сторону своей коллеги Кристины Асмус, против которой развернулась ожесточенная травля после её съемок в фильме «Текст».
Bimru.ru 03:50
Армия и оружие

Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы

Как отмечается, корабль ВМС Франции прибыл в Одессу из грузинского порта Батуми, где он участвовал в учениях с 22 по 25 ноября в рамках французско-грузинского сотрудничества в сфере обороны.
Газета.Ru 05:46
Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Газета.Ru 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное