Происшествия
ИзвестияТело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, ребенок мог стать жертвой религиозной секты, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Свердловской области в четверг, 28 ноября.
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с чего всё началось
В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.КП - Екатеринбург02:02
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