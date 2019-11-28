В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.

с чего всё началось

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, ребенок мог стать жертвой религиозной секты, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Свердловской области в четверг, 28 ноября.

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