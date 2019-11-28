Происшествия

ИзвестияИзвестияТело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, ребенок мог стать жертвой религиозной секты, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Свердловской области в четверг, 28 ноября.
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.
КП - Екатеринбург02:02

Подробнее о событии

«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание

Европейско-Азиатские новости07:48

Мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, убитого в Екатеринбурге, задержана

Екатеринбург Онлайн11:26

Ребенка замучили еще несколько недель назад: все, что известно о жестоком убийстве мальчика из Белоруссии

66.ru07:44

В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, который мог стать жертвой секты

ТАСС05:53

Задержана мать мальчика, ритуально убитого в Екатеринбурге

URA.Ru12:03

В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика

КП - Екатеринбург09:55

СМИ узнали причину смерти мальчика, убитого в Екатеринбурге

Znak.com11:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Известия 02:18
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Дни.ру 07:41
Музыка

Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Регион online 04:11
Политика

В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ

Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.
Российская газета 04:45
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК 26 ноября в 21:20
Шоу-бизнес

Тарасов просит уменьшить алименты до 15 тысяч

WomanHit.ru 11:14
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели

Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели.
Piter.tv вчера в 09:35
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз

Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
АСТВ 09:00
Армия и оружие

Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост

Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.
РЕН ТВ вчера в 11:51
Общество

Матвиенко поддержала инициативу о выходном 31 декабря

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает предложение об установлении 31 декабря выходным днём в случае, если это не приведёт к увеличению общего количества нерабочих дней в году.
News.ru 10:38
Гаджеты

Samsung обновит около 30 моделей смартфонов до Android 10

Стоит отметить, что в списке ниже присутствуют не только смартфоны, но и планшеты.
Astera вчера в 14:57
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Футбол

«Зенит» не попадет в плей-офф ЛЧ в случае победы «Лиона» в 6-м туре

«Зенит» на своем поле победил «Лион» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и вышел на второе место в квартете G, набрав семь очков.
Матч ТВ 04:35
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие

Главы Генштабов ВС Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

В турецком Генштабе сообщили, что глава ведомства Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Футбол

«Мальме» — «Динамо» Киев. Видеотрансляция

В первом матче 19 сентября «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мальме» со счетом 1:0. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 12:25
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
РИА Новости 06:11
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Гаджеты

Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super

3DNews вчера в 09:08
Политика

Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Спорт

Россия вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Благодаря победе в матче третьего тура группового этапа над сборной Белоруссии – 5:3, наша национальная сборная вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Бразилией.
Столица 24 06:13
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru 05:33
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Главное