Происшествия
Lenta.ruЗадержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге
Мать мальчика, изувеченное тело которого нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга, задержана. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О местонахождении мужчины, также подозреваемого в гибели ребенка, пока неизвестно.
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с чего всё началось
В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.КП - Екатеринбург02:02
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Мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, убитого в Екатеринбурге, задержана
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