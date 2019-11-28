Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗадержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Мать мальчика, изувеченное тело которого нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга, задержана. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О местонахождении мужчины, также подозреваемого в гибели ребенка, пока неизвестно.
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«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.
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