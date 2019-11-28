В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.

с чего всё началось

Мать мальчика, изувеченное тело которого нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга, задержана. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О местонахождении мужчины, также подозреваемого в гибели ребенка, пока неизвестно.

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».

Политика Россия и Украина обсудили претензии по газу Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Наука Запретить нельзя смириться Профессор Бреденорд обратила внимание Комиссии на то, что все эти истории, которые вызывают возмущение научной общественности, не происходят в тех странах, где репродуктивные технологии законодательно одобрены.

Политика Крымчан не пустили на форум нацменьшинств в ООН «Подготовка к участию в двенадцатом форуме национальных меньшинств ООН, который проводится 28−29 ноября в Женеве, омрачена беспрецедентным давлением со стороны организаторов на крымских делегатов, выраженном в недопуске на мероприятие представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций», — отметили в представительстве.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.

Космос В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.

Технологии Valve снимает с производства Steam Controller Компания Valve объявила о снятии с производства Steam Controller. Последние устройства распродаются по 5 долларов.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Общество Концепция реконструкции «Соловья» устарела, считает Москомархитектура Архитектурная концепция реконструкции кинотеатра "Соловей", разработанная два года назад, устарела и требует обновления, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Москомархитектуры.